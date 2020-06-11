Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Семь человек пострадали при столкновении полицейского автомобиля с легковой машиной под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в четверг руководитель Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Горячий Ключ Сергей Крикунов.

"Семь пострадавших", - сказал Крикунов, уточнив, что ДТП произошло под Горячим Ключом, столкнулись полицейский автомобиль и легковая машина.

Источник в оперативных службах региона уточнил ТАСС, что пострадавшие получили незначительные травмы.

"В результате ДТП оба водителя, двое сотрудников полиции и трое перевозимых заключенных получили телесные повреждения и доставлены в ЦГБ Горячего Ключа. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, женщина, управлявшая автомобилем Nissan, осуществляла левый поворот через двойную сплошную линию разметки, где это запрещено правилами дорожного движения. Она допустила столкновение с автозаком "Газель", он ехал по встречной полосе в попутном направлении с включенными спецсигналами.