В Петербурге мать поила детей сильнодействующим снотворным, чтобы они не мешали ей спать

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после того, как мать поила своих детей снотворным в Санкт-Петербурге, чтобы дети не мешали ей спать, сообщили журналистам в главке МВД по и Ленинградской области.

"В полицию Выборгского района поступило сообщение от пожилой женщины о том, что ее 40-летняя дочь, находясь в алкогольном опьянении по месту жительства в поселке Парголово, дала своему девятимесячному ребенку сильнодействующее лекарство", - говорится в сообщении.

В ходе разбирательства установлено, что у женщины двое детей. Бабушка детей рассказала полицейским, что неоднократно замечала, как ее дочь дает сильнодействующее снотворное ребенку, чтобы он не кричал и давал возможность матери отсыпаться по утрам после употребления алкоголя".

В отношении матери детей возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Женщина признала свою вину.

В полиции также отметили, что дети сейчас находятся в больнице, у трехлетней девочки также обнаружено отравление неизвестным веществом. Кроме того, установлено, что девочка отстает в развитии от сверстников. "Девочка отстает в развитии, не разговаривает и состоит на учете у невролога", - сообщили в полиции, отметив, что дома у женщины было обнаружено множество бутылок от алкоголя, в доме были антисанитарные условия.