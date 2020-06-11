Погибшего в ДТП с актером Ефремовым водителя похоронили в Рязанской области

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Церемония прощания с водителем Сергем Захаровым, который стал жертвой ДТП с участием актера Михаила Ефремова, прошла в траурном зале при институте имени Склифосовского в Москве 11 июня. На ней присутствовали жена и сын Захарова.

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Отпевание состоялось в храме Казанской иконы божьей матери в селе Константиново Рязанской области.

"Отпевание завершилось, пришло около 60 человек", - сказал священник.

Сергея Захарова похоронили рядом с могилой отца в его родном селе Кузьминское Рыбновского района Рязанской области.

"Похороны завершились, родственники проводят поминки узким кругом", - рассказал ТАСС источник из администрации района.

По его словам, власти предоставили защитные маски, на церемонии дежурил фельдшер, возле места прощания находился автобус с кондиционером - в четверг в Рязанской области установилась 30-градусная жара.