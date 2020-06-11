Главного инженера ТЭЦ в Норильске арестовали до 31 июля по делу о разливе дизтоплива

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Норильске арестовал до 31 июля главного инженера ТЭЦ-3 Алексея Степанова по делу о разливе нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

"Степанов арестован до 31 июля включительно", - сказал собеседник агентства.

Директор ТЭЦ Павел Смирнов, Степанов и заместитель главного инженера Юрий Кузнецов в среду были задержаны по делу о разливе более 21 тыс. кубометров дизельного топлива в Норильске. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия"). В четверг суд арестовал Смирнова до 31 июля включительно. Мера пресечения Кузнецову пока не избрана.

Как уточнил представитель суда, Степанову инкриминируется ст. 246 УК РФ и ч. 1. ст. 250 УК РФ (загрязнение вод).

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта, они попали и в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.