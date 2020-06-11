Нападение на начальную школу в Словакии совершил ее сотрудник

ПРАГА, 11 июня. /ТАСС/. Нападение на начальную школу в городе Врутки в Словакии, при котором погиб заместитель ее директора и были ранены пять человек, включая двух детей, совершил ее 22-летний сотрудник и бывший ученик. Об этом информировал братиславский телеканал JOJ со ссылкой на полицию республики.

Во время нападения погиб заместитель директора школы, пытавшийся собственным телом защитить учеников от преступника. Он получил многочисленные ножевые ранения. В районной больнице расположенного поблизости от Втуток города Мартин находятся два ученика, завхоз школы и учительница, чье состояние наиболее тяжелое. Она получила ножевые ранения в живот и грудь.

Братиславский телеканал TA3 сообщил, что нападавший, кроме ножа, использовал и пистолет. Он стрелял в прибывших на место ЧП полицейских. Двое из них получили ранения в ноги. Стражи порядка ответили огнем и убили преступника.

Новостной сайт аktuality.sk сообщил, что нападавший работал в этой же школе. Он обслуживал автоматы по продаже безалкогольных напитков и отвечал за снабжение продуктами школьного буфета. Мотивы преступления расследует полиция.

На место ЧП направились спикер Национального совета Словакии Борис Коллар и министр внутренних дел Роман Микулец.