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При столкновении трех автомобилей под Тулой пострадали шесть человек

По предварительным данным, причиной аварии стал выезд одной из машин на полосу встречного движения

ТУЛА, 11 июня. /ТАСС/. Две легковые машины и грузовик столкнулись на 186-м км федеральной трассы М-2 "Крым" в Тульской области в четверг днем, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Предположительно, женщина-водитель, в салоне автомобиля которой находился ребенок, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где столкнулась с другой легковой машиной, в салоне которой было четыре человека. Затем оба транспортных средства столкнулись с "КамАЗом". Предварительно, есть информация о шести пострадавших в легковых машинах", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

Устанавливаются все подробности случившегося, в том числе личности участников ДТП.

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