На Волге в районе Ярославля обнаружили разлив нефтепродуктов

ЯРОСЛАВЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Масляное пятно площадью около 100 кв. м обнаружено на Волге в районе Октябрьского моста в центре Ярославля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.

"Площадь пятна - 100 кв. метров. Спасатели ликвидируют пятно, ему не дают разлиться, его убирают", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе, из ливневого коллектора было зафиксировано вытекание нефтепродуктов с последующим образованием радужной пленки на поверхности воды. Сообщение о пятне поступило в МЧС 9 июня, чтобы не допустить дальнейшего распространения нефтепродуктов, спасатели установили боновые заграждения. 10 июня началась откачка нефтепродуктов в емкости для временного хранения. Работы до сих пор продолжаются.

"Сейчас необходимо определить источник, откуда идет слив", - сказали в пресс-службе. Поиск источника загрязнения сотрудники МЧС проводят совместно с Роспотребнадзором и природоохранной прокуратурой.