Адвокат Скрыпник проверяется на причастность к инсценировке похищения сына

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Московской области проводит следственные действия по факту заведомо ложного доноса о похищении несовершеннолетнего сына адвоката Константина Скрыпника, следователи проверяют юриста на причастность к инсценировке похищения. Как сообщил ТАСС адвокат задержанного ранее в подмосковных Мытищах Эдуарда Гладилина Владислав Ткаченко-Кремер, его подзащитный участвует в следственных действиях в качестве свидетеля.

"В настоящее время в доме Константина Скрыпника идет обыск. Следователи устанавливают причастность адвоката к подделке сообщений с угрозами в свой адрес и своей семьи, а также к инсценировке похищения своего сына, - сказал защитник. - Следствие подозревает Скрыпника в том, что он перевел 100 тысяч рублей бывшему работнику моего подзащитного Эдуарда Гладилина, который является сейчас по этому делу свидетелем, за сообщение с угрозой в его адрес".

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что по делу о похищении 17-летнего сына адвоката Скрыпника в подмосковном Солнечногорске был задержан 32-летний Алексей Кондрин, который работал помощником в адвокатской конторе Эдуарда Гладилина. О задержании самого Гладилина стало известно от его защитника Ткаченко-Кремера. По его словам, изначально следователи подозревали именно Гладилина в организации похищения человека (ст. 126 УК РФ). В ходе обыска у него были изъяты телефоны, компьютеры и флеш-накопители.

Ткаченко-Кремер сообщил ранее, что, по версии следствия, сообщение об угрозах на телефон Скрыпника было отправлено по поручению Гладилина. Кроме того, он заявил агентству, что Гладилину также инкриминировалось участие в банде Аслана Гагиева (ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Участие в банде"). При этом защитник напомнил, что Гладилин является свидетелем по делу банды Гагиева, а также адвокатом Анастасии Бурлаковой (дочери бывшего владельца германских верфей Wadan Yards Андрея Бурлакова, убитого членами банды Гагиева - прим. ТАСС), которая признана потерпевшей.

Как ранее сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, подросток находился с родителями в загородном доме, расположенном в Солнечногорском городском округе, 5 июня он вышел на прогулку и не вернулся. После этого на телефон родителей стали поступать СМС-сообщения с угрозами. В результате следователи установили местонахождение подростка спустя 36 часов после его похищения.