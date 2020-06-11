В Самарской области три ребенка и мужчина пострадали в ДТП

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Авария с участием двух легковых автомобилей произошла в Самарской области, пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону, распространенном в четверг.

Авария произошла в 15:55 мск в Ставропольском районе на дороге Тольятти - Хрящевка. По данным МЧС, столкнулись автомобили "Лада Гранта" и "Лада Веста".

"В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе три ребенка (мужчина 1965 г. р., мальчик 2006 г. р., девочки 2006 и 2005 г. р.)", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.