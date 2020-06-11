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Двух жителей Брянска задержали за избиение полицейского

Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следователи в Брянске возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей, избивших сотрудника полиции, решается вопрос об аресте подозреваемых. Об этом сообщила в четверг пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего и 55-летнего жителей города Брянска, совершивших преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья")", - говорится в сообщении на сайте следственного управления.

По предварительным данным, днем 10 июня двое местных жителей находились в состоянии алкогольного опьянения. Подошедший к ним полицейский потребовал пройти с ним в отделение для составления протокола, однако подозреваемые затеяли. "Нанесли ему множественные удары ногами и руками, причинив тем самым телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга, тупой травмы живота и других повреждений", - отметили в пресс-службе.

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