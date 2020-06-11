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Разлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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Замглавного инженера ТЭЦ-3 в Норильске арестовали по делу о разливе топлива

По этому делу уже арестованы директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов и главный инженер Алексей Степанов

КРАСНОЯРСК, 11 июня. /ТАСС/. Суд в Норильске арестовал до 31 июля заместителя главного инженера ТЭЦ-3 Юрия Кузнецова по делу о разливе нефтепродуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

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"Кузнецов по 31 июля включительно заключен под стражу", - сказал собеседник агентства.

Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и Юрий Кузнецов в среду были задержаны по делу о разливе более 21 тыс. кубометров дизельного топлива в Норильске. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ст. 246 УК РФ ("Нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло тяжкие последствия"). В четверг суд арестовал Смирнова и Степанова до 31 июля включительно.

29 мая на территории ТЭЦ-3 "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. кубометров нефтепродуктов на 180 тыс. кв. метров грунта, они попали и в водные объекты, что стало причиной загрязнения и нанесло вред окружающей среде.

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Красноярский крайРазлив топлива на ТЭЦ в Норильске
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