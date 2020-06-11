На Кубани неизвестный совершил вооруженное нападение на отделение банка

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Неизвестный в маске и черных очках совершил вооруженное нападение на финансовую организацию в поселке Сукко под Анапой, его разыскивают. Об этом сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Источник в оперативных службах муниципалитета уточнил ТАСС, что нападение было совершено на отделение Сбербанка.

Отдел ОМВД России по городу Анапе разыскивает неизвестного, который, "находясь по адресу: поселок Сукко, ул. Советская, совершил нападение на одно из финансовых учреждений с предметом, похожим на пистолет, после чего скрылся в сторону базы отдыха, расположенной возле лесного массива", - говорится в сообщении ГУ МВД.

Уточняется, что подозреваемый был одет в камуфляжную одежду, на голове у него была маска черного цвета, на лице - черные очки. Источник в оперативных службах региона уточнил ТАСС, что нападение являлось попыткой ограбления, но она оказалась неудачной, ущерб финансовой организации не нанесен, пострадавших нет.