В Калининграде задержали транспортного полицейского по делу о наркотиках

КАЛИНИНГРАД, 11 июня. /ТАСС/. Замначальника отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) Западного ЛУ МВД России на транспорте задержан в Калининграде по подозрению в незаконном обороте наркотиков, превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Ранее по подозрению в совершении таких же преступлений был задержан оперуполномоченный ОКОН Западного ЛУ МВД России на транспорте, в отношении которого Центральным районным судом города Калининграда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

"В ходе расследования уголовного дела установлена причастность к совершению преступлений, предусмотренных ст. УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору, превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности), заместителя начальника ОКОН Западного ЛУ МВД России на транспорте, который задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. <...> Оперативное сопровождение осуществлялось УФСБ по Калининградской области и отделом собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Установлены факты, свидетельствующие о воспрепятствовании им производству по уголовному делу, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, отмечает ведомство.

По версии следствия, сотрудники ОКОН Западного ЛУ МВД России на транспорте в январе 2020 года решили искусственно завысить количество выявленных ими преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Для реализации своих планов они привлекли гражданина, который по их поручению попросил знакомого совместно приобрести запрещенные вещества. После спровоцированного приобретения запрещенных веществ полицейские задержали гражданина, сфальсифицировали результаты оперативно-разыскной деятельности, что впоследствии послужило основанием для необоснованного возбуждения уголовного дела в отношении гражданина по ст. 228.1 УК РФ и привлечения его к уголовной ответственности.

Расследование дела продолжается вторым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.