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Легкий самолет разбился в Рязанской области

Пилот погиб
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© ГУ МЧС России по Рязанской области

ТАСС, 11 июня. Легкий самолет разбился у деревни Авдотьинка Рязанской области, пилот погиб. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Упал самолет у деревни Авдотьинка, предварительно, модель "Бекас", разлива топлива нет, пилот погиб", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают сотрудники МЧС, пожара на земле не было. "Он упал на достаточном удалении от жилых домов", - добавили в ведомстве. 

Следователь по особо важным делам Московского межрайонного СУ СК на транспорте Сергей Бубенев также подтвердил ТАСС инцидент. По его данным, в результате ЧП погиб один человек. Другие детали происшествия уточняются. 

Х-32 "Бекас" - легкий двухместный многоцелевой самолет. Разработан харьковской фирмой "Лилиенталь", выпускается серийно с 1993 года.

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