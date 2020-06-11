Премьер Ирака сообщил, что на него готовилось покушение

КАИР, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми рассказал в четверг, что на него готовилось покушение во время визита в город Мосул. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

"Я получил отчет силовых структур о плане устранить меня во время визита в Мосул", - цитирует телеканал премьер-министра.

Аль-Казыми напомнил, что план покушения возник на фоне стратегического диалога Ирака и США. Должностные лица двух стран с четверга обсуждают актуальные вопросы взаимодействия в сфере политики, безопасности, энергетики и культуры. По словам премьера, эти контакты важны, поскольку пришло время "сказать "довольно" войнам и пустым лозунгам".

Мустафа аль-Казыми возглавил правительство Ирака 7 мая. Ранее он руководил разведкой страны. Парламент страны выразил доверие его кабинету и одобрил программу политика.