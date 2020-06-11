Адвокат 75-летнего протестующего из Буффало заявила, что у мужчины поврежден мозг

По словам адвоката Келли Заркони, 75-летний Мартин Гуджино "чувствует себя лучше, чем вчера". "Он начинает курс терапии, и это определенно шаг в правильном направлении, - указала она. - К несчастью, поврежден его мозг, теперь это известно наверняка". Заркони отметила, что это одна из причин, по которым мужчина не готов давать интервью средствам массовой информации.

Инцидент с 75-летний участником акции протеста Мартином Гуджино произошел 4 июня в Буффало. Согласно распространенной телеканалами видеозаписи, двое полицейских грубо толкнули мужчину, который упал навзничь и получил травму головы. При этом видно, что перед этим Гуджино подошел к сотрудникам правоохранительных органов, держа в руках устройство, похожее на смартфон, и направил его на полицейских.

В связи с инцидентом два сотрудника полиции - Аарон Торгласки и Роберт Маккейб - были временно отстранены от работы без сохранения жалования. По данным телекомпании ABC, 6 июня им были предъявлены официальные обвинения в умышленном нанесении телесных повреждений Гуджино. Они были арестованы и выпущены под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Оба полицейских заявили о своей невиновности и, как ожидается, предстанут перед судом 20 июля.

В минувший вторник президент США Дональд Трамп выразил мнение, что падение протестующего в Буффало, после того как его толкнули представители правоохранительных органов, могло быть провокацией движения "Антифа", которое в Соединенных Штатах намерены признать террористической организацией. "Протестующий в Буффало, которого толкнула полиция, мог быть провокатором "Антифа". 75-летнего Мартина Гуджино оттолкнули, после того как он подошел, чтобы просканировать полицейские средства связи с целью выключить эти устройства. Я смотрел [видеозапись], он упал сильнее, чем его толкнули", - указал хозяин Белого дома.