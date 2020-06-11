Михаил Ефремов не нарушал условий домашнего ареста

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, ставший виновником смертельного ДТП на Смоленской площади, не нарушал условий домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщили в четверг в правоохранительных органах.

"Оснований для ужесточения меры пресечения в отношении Ефремова нет. Условия домашнего ареста, установленные судом запреты он не нарушал, включая запрет на пользование интернетом и средствами связи", - сказал собеседник агентства.

9 июня суд отправил актера под домашний арест, запретив ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.

В четверг Ефремов был вновь допрошен по делам о ДТП и сбыте ему наркотиков. Следователя в том числе интересовало, где, у кого и когда актер приобретал наркотические средства и когда их он употреблял. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина.

Актеру предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшем смерть человека. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. По делу о наркотиках он проходит как свидетель.