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Движение по Киевскому шоссе в сторону Подмосковья ограничено из-за ДТП

В результате аварии пострадали два человека

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Автоавария произошла на Киевском шоссе в сторону Подмосковья, в результате чего пострадали два человека, движение в сторону Московской области ограничено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло на 34-м км Киевского шоссе в сторону Подмосковья. Пострадали двое. В настоящее время перекрыты две полосы для движения", - сказал собеседник агентства. По его словам на месте присутствуют сотрудники ГИБДД и скорой помощи, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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