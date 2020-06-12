Движение по Киевскому шоссе в сторону Подмосковья ограничено из-за ДТП

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Автоавария произошла на Киевском шоссе в сторону Подмосковья, в результате чего пострадали два человека, движение в сторону Московской области ограничено. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"ДТП произошло на 34-м км Киевского шоссе в сторону Подмосковья. Пострадали двое. В настоящее время перекрыты две полосы для движения", - сказал собеседник агентства. По его словам на месте присутствуют сотрудники ГИБДД и скорой помощи, устанавливаются обстоятельства происшествия.