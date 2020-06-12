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Главу отделения Пенсионного фонда на Сахалине арестовали по делу о взятке

Дениса Мазура подозревают в получении взятки

ТАСС, 12 июня. Суд в Сахалинской области заключил под стражу управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по региону Дениса Мазура, его обвиняют в получении взятки. Об этом сообщается на сайте управления СК РФ по области.

"Сегодня Южно-Сахалинским городским судом по ходатайству следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

В отношении Мазура расследуется дело по п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, в начале декабря 2019 года между отделением ПФР по Сахалинской области и индивидуальным предпринимателем был заключен контракт о поставке двух канальных высоконапорных кондиционеров, их монтаже и пусконаладке в здании фонда в Южно-Сахалинске. Оборудование не соответствовало техническим требованиям, но руководитель отделения все равно подписал акт выполненных работ за взятку в размере 100 тыс. рублей, которую получил через посредника.

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