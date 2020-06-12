В московском ТЦ у гендиректора украли 1,5 млн рублей из рюкзака, забытого в туалете

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Полтора миллиона рублей и кошелек с банковскими картами похитил неизвестный у гендиректора одной из фирм города из рюкзака, оставленного по невнимательности в туалетной кабинке торгового центра в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Как отметили в главке, накануне днем в полицию поступило сообщение от генерального директора одной из столичных фирм о краже в торговом центре на Ходынском бульваре, дом 4. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в указанном ТЦ в туалетной кабинке неизвестный из рюкзака, оставленного по невнимательности заявителем, тайно похитил деньги в сумме 1 млн 500 тыс. рублей и кошелек с банковскими картами", - сказали в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по статье о краже ("б" ч. 4 ст. 158 УК РФ).