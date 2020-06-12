Под Иркутском пострадали три ребенка в ДТП с мотоциклом

ТАСС, 12 июня. Авария с мотоциклом произошла в деревне Малиновка на юго-западе Иркутской области, в результате пострадали трое детей, самому младшему из которых три года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что 25-летний мотоциклист перевозил трех пассажиров в возрасте от 3 до 11 лет, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате водитель и пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя пять административных протоколов. Они выяснили, что мотоциклист никогда не имел прав на управление транспортным средством. В связи с инцидентом проводится проверка.