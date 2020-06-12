{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Под Иркутском пострадали три ребенка в ДТП с мотоциклом

Мотоциклист, который перевозил детей, не имел прав на управление транспортным средством

ТАСС, 12 июня. Авария с мотоциклом произошла в деревне Малиновка на юго-западе Иркутской области, в результате пострадали трое детей, самому младшему из которых три года. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

"Предварительно установлено, что 25-летний мотоциклист перевозил трех пассажиров в возрасте от 3 до 11 лет, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате водитель и пассажиры получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции составили в отношении нарушителя пять административных протоколов. Они выяснили, что мотоциклист никогда не имел прав на управление транспортным средством. В связи с инцидентом проводится проверка.

Теги
РоссияИркутская область
AFP: в здании суда во Франции раздался выстрел, погиб один человек
В городе Ним проводится срочная эвакуация всех находившихся в здании суда
Читать полностью