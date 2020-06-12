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AFP: в здании суда во Франции раздался выстрел, погиб один человек

В городе Ним проводится срочная эвакуация всех находившихся в здании суда

ПАРИЖ, 12 июня. /ТАСС/. Один человек погиб в пятницу в зале ожидания апелляционного суда города Ним, расположенного на юге Франции. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на сведения, полученные от прокурора Нима.

Как отметило агентство, в зале ожидания суда раздался выстрел, но пока неизвестно, идет ли речь о самоубийстве, либо это было убийство. Проводится срочная эвакуация всех находившихся в здании суда.

По данным телеканала BFM, в суде произошло самоубийство. В здание вызваны саперы, чтобы проверить, не заложил ли застрелившийся взрывное устройство.

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