Уголовное дело возбудили после крушения легкомоторного самолета под Рязанью

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения легкомоторного самолета в Рязанской области, в результате которого погиб пилот. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Среди предполагаемых версий крушения - ошибка пилотирования, техническая неисправность воздушного судна и неблагоприятные погодные условия.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что примерно в 20:20 11 июня при выполнении авиахимических работ на территории Шиловского района потерпел крушение легкомоторный самолет Х-32 "Бекас". Уроженец Рязанской области 1967 года рождения, управлявший воздушным судном, погиб.

По данным следствия, погибший мужчина был владельцем самолета. Он имел свидетельство пилота и свидетельство о регистрации гражданского воздушного судна, но в день полета не уведомил в установленном порядке уполномоченные органы организации воздушного движения.