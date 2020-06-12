В Подмосковье задержали сантехника, подозреваемого в серии убийств и изнасилований

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Следователи задержали в Подмосковье сантехника по подозрению в серии изнасилований и убийств. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК по Московской области.

"По данным следствия, подозреваемый, работающий сантехником в одном из ЖЭО, совершил в 2013, 2015 и 2020 годах изнасилования и убийства трех женщин, - сообщили в ГСУ. - В январе 2020 года он проник на второй этаж домовладения и совершил изнасилование 10-летней девочки".

Преступления он совершал на территории Ступинского и Каширского городских округов. Криминалисты провели комплекс экспертиз, в том числе по образцам ДНК проведены сравнительные исследования. Следователи и оперативники проверили на причастность к преступлению большой круг лиц, осмотрели многочисленные записи с камер видеонаблюдения, провели технические мероприятия с телефонами и другой техникой.

Благодаря этой работе удалось установить личность подозреваемого и задержать его. "На допросе у следователя он дал признательные показания. В настоящее время подозреваемый проверяется на причастность к совершению иных аналогичных преступлений", - сообщили в ГСУ.