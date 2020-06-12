Бывшего первого замминистра строительства Ставрополья приговорили к 3,5 года колонии

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Промышленный суд Ставрополя приговорил к 3,5 года колонии строгого режима бывшего заместителя министра строительства края Андрея Лазуткина за получение взятки и превышение должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе суда.

"[Лазуткину назначено наказание в виде] трех лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 20-кратном размере от суммы взятки - 4 741 532 рубля", - сказал собеседник агентства.

Лазуткин был задержан в августе 2017 года, в отношении него были возбуждены два уголовных дела. В следственном управлении СК РФ по краю журналистам сообщали, что в 2015 году он обеспечил подрядчику беспрепятственное подписание документов на оплату работ по строительству Ставропольского клинического перинатального центра. Взамен компания отремонтировала квартиру сына чиновника на сумму более 200 тыс. рублей. В августе и сентябре 2016 года Лазуткин без проведения конкурса заключил два госконтракта на реконструкцию дорог.

Помимо тюремного срока и штрафа, Лазуткин на три года лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе.