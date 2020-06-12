Более 10 тыс. человек остались без воды после аварии на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Один хутор остался без воды, еще в трех муниципалитетах давление воды снижено результате в результате произошедшей в пятницу днем коммунальной аварии в Изобильненском городском округе Ставрополья. В зоне отключения находятся более 10,2 тыс. человек, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:20 мск в дежурную смену поступило сообщение о порыве трубы диаметром 420 мм. В зоне отключения находятся 6 930 домовладений с населением 10 298 человек, из них 2 255 детей", - говорится в сообщении.

Полностью без водоснабжения остался хутор Спорный с населением более 1,5 тыс. человек. Давление воды снижено в поселке Рыздвяный с населением 7,3 тыс. человек, селе Московское с 150 жителями и станице Рождественской, где проживают 1,3 тыс. человек.

Воду в населенные пункты подвозят две автоцистерны "Водоканала". На месте аварии работают аварийно-восстановительные бригады, водоснабжение планируется восстановить к 20:00 мск. К работе привлечены девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС - два человека и одна единица техники.