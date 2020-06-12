Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в пятницу арестовал на два месяца троих и отправил под домашний арест еще одного задержанного по подозрению в подготовке теракта на рынке в республиканском центре, сообщил представитель суда.

"Сегодня были рассмотрены постановления следователя управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения виде заключения под стражу в отношении Хорошаева, Лагутина, Куриевича и Решетниченко, подозреваемых в совершении приготовления к террористическому акту и ряду других преступлений. По результатам судебного рассмотрения троим фигурантам: Хорошаеву, Лагутину и Куриевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок", - сказала журналистам представитель пресс-службы суда Фериде Илимдарова.