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Суд в Крыму арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта в Симферополе

Они пробудут под стражей два месяца
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© ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Киевский районный суд Симферополя в пятницу арестовал на два месяца троих и отправил под домашний арест еще одного задержанного по подозрению в подготовке теракта на рынке в республиканском центре, сообщил представитель суда.

"Сегодня были рассмотрены постановления следователя управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения виде заключения под стражу в отношении Хорошаева, Лагутина, Куриевича и Решетниченко, подозреваемых в совершении приготовления к террористическому акту и ряду других преступлений. По результатам судебного рассмотрения троим фигурантам: Хорошаеву, Лагутину и Куриевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок", - сказала журналистам представитель пресс-службы суда Фериде Илимдарова.

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