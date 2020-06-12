Следователи возбудили дело после пропажи 11-летнего ребенка в Смоленской области

ТАСС, 12 июня. Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения 11-летнего мальчика в Смоленской области. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"В ночное время 11 июня 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 11-летнего мальчика. Для организации полномасштабного розыска, а также в целях объективного и всестороннего выяснения всех обстоятельств пропажи ребенка следственными органами Следственного комитета РФ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 11 июня ребенок вышел из дома в поселке Всходы Угранского района и направился гулять на берег реки Угры. До настоящего времени местонахождение ребенка неизвестно. Родственники пытались искать мальчика самостоятельно, но безуспешно. Они обратились с заявлением в полицию.

Следователи проверяют все версии произошедшего, допрашивают родственников ребенка, устанавливают свидетелей и очевидцев. Мальчика ищут сотрудники Следственного комитета России, МВД, добровольцы поисково-спасательного отряда "Сальвар" и местные жители. Одновременно следователи СК выясняют условия жизни и воспитания ребенка в семье.

Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления СК по области.