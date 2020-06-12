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Полиция проводит проверку из-за загрязнения нефтепродуктами реки в Сочи

Речь идет о реке Ире в Лазаревском районе

СОЧИ, 12 июня. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят проверку после загрязнения нефтепродуктами реки в одном из районов Сочи. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

"Материал зарегистрирован, проводится проверка по данному факту, устанавливаются все обстоятельства случившегося", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о загрязнении нефтепродуктами реки Иры в Лазаревском районе Сочи.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, по данному факту также проводит проверку Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура.

В новость внесены изменения (18:54 мск) - добавлены подробности.

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