На Ставрополье восстановили водоснабжение сел

СТАВРОПОЛЬ, 12 июня. /ТАСС/. Аварийные бригады восстановили водоснабжение населенных пунктов Ставрополья, где из-за порыва трубы без воды оставались более 10,2 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Работы по восстановлению вел "Ставрополькрайводоканал": три единицы техники, семь человек. В 17:17 мск ремонтные работы завершены", - говорится в сообщении.

Информация о нарушении водоснабжения поступила в пятницу днем. Полностью без воды оставался хутор Спорный с населением более 1,5 тыс. человек. Снижено давление воды было в поселке Рыздвяный, селе Московское и станице Рождественской с населением более 8,7 тыс. человек.

В ликвидации последствий порыва были задействованы девять человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС - два человека и одна единица техники.