Во Франции горит пришвартованная в Тулоне атомная подлодка

ТАСС, 12 июня. Пожар возник в пятницу на пришвартованной в порту города Тулон атомной подводной лодке Perle типа Rubis. Об этом сообщается в коммюнике Морской префектуры Средиземноморья.

Огонь вспыхнул на атомной подлодке в 10:35 по местному времени (11:35 мск). "Подлодка была эвакуирована, пострадавших [в результате пожара] нет, - говорится в коммюнике. - На борту отсутствует как оружие (ракеты, торпеды, боеприпасы), так и батареи".

"Дым, возникший от пожара на [субмарине] Perle не радиоактивен, - добавили в префектуре. - На борту [подводной лодки] нет ядерного топлива. Напоминаем, что на всей территории Франции находятся датчики, фиксирующие все аномалии, связанные с уровнем радиоактивных элементов".

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на местную префектуру информировало, что пожар на Perle находится под контролем. Глава французского оборонного ведомства Флоранс Парли, отмечает агентство, отправится на место происшествия в ближайшее время.