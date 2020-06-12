Открытое горение нефтяного резервуара в ХМАО ликвидировано

ТАСС, 12 июня. Спасатели ликвидировали открытое горение нефтяного резервуара в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 400 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 20:43 (18:43 мск) объявлена ликвидация открытого горения резервуара", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м.

Сообщение о пожаре в Нижневартовске поступило в 17:31 (15:31 мск), горит нефтяной резервуар, находящийся на ремонте. В результате пожара два человека пострадали.