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Открытое горение нефтяного резервуара в ХМАО ликвидировано

В результате ЧП пострадали два человека

ТАСС, 12 июня. Спасатели ликвидировали открытое горение нефтяного резервуара в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) на площади 400 кв. м. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 20:43 (18:43 мск) объявлена ликвидация открытого горения резервуара", - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что пожар удалось локализовать на площади 150 кв. м.

Сообщение о пожаре в Нижневартовске поступило в 17:31 (15:31 мск), горит нефтяной резервуар, находящийся на ремонте. В результате пожара два человека пострадали.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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