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В Башкирии за сутки утонули четыре человека

В их числе есть ребенок

ТАСС, 12 июня. Четыре человека утонули в Республике Башкортостан за текущие сутки, в том числе пятилетний ребенок. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС республики, распространенном в пятницу.

"На водных объектах республики только за сегодняшний день произошло четыре происшествия в которых погибло четыре человека, в том числе ребенок", - говорится в сообщении.

Тело ребенка было извлечено из воды в районе села Сальевка Дуванского района. В реке Дема около села Таптыково утонул 43-летний мужчина, в Давлеканском районе из озера Аслыкуль извлекли погибшего 29-летнего мужчину. Еще один мужчина утонул в реке Белой, его личность сейчас устанавливается.

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