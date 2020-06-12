Пожар в психоневрологическом институте в Петербурге устроил пациент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Причиной пожара в здании Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева в Санкт-Петербурге в пятницу, по версии правоохранительных органов, стал поджог, который устроил один из пациентов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Невского района города.

"Установлено, что 12.06.2020 около 14 часов 24-летний пациент, страдающий психическим расстройством, совершил поджог палаты. В результате поджога никто не пострадал, нанесен ущерб имуществу НИИ на сумму около 200 тыс. рублей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Прокуратура Невского района изъяла из производства органов дознания МЧС материал по факту поджога в психоневрологическом институте им. Бехтерева и передала для дальнейшей проверки в следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное повреждение чужого имущества, совершенное в значительном размере путем поджога").

Пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу ранее сообщила, что сигнал о пожаре на третьем этаже здания психоневрологического института на улице Бехтерева, 3 поступил около 14:20 мск. В течение 25 минут пожар был локализован, открытое горение ликвидировано. При пожаре никто не пострадал, люди были своевременно выведены из здания.