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Один человек пострадал в опрокинутом ветром автомобиле на трассе на Ставрополье

Его госпитализировали

ТАСС, 12 июня. Один человек получил травмы, когда ветер опрокинул его автомобиль на федеральной трассе "Кавказ" на Ставрополье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На федеральной автомобильной дороге "Кавказ" приблизительно в 40 км от Минеральных Вод в результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей: девяти грузовых "Газелей" и двух фур. В результате данного происшествия пострадал один человек, который был передан медикам и направлен в ЦРБ Андроповского района", - сказали в ведомстве, добавив, что уже подняты восемь автомобилей.

По уточненным данным, без света в Андроповском районе остались 10 тыс. человек в 3 005 домах. В этом же районе ветром повреждены кровли двух домов. В селе Курсавка в дом ударила молния, произошло замыкание, но пожара не последовало. Также упали три дерева.

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РоссияСтавропольский край
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