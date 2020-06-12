Один человек пострадал в опрокинутом ветром автомобиле на трассе на Ставрополье

ТАСС, 12 июня. Один человек получил травмы, когда ветер опрокинул его автомобиль на федеральной трассе "Кавказ" на Ставрополье. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На федеральной автомобильной дороге "Кавказ" приблизительно в 40 км от Минеральных Вод в результате сильного порывистого ветра произошло опрокидывание 11 автомобилей: девяти грузовых "Газелей" и двух фур. В результате данного происшествия пострадал один человек, который был передан медикам и направлен в ЦРБ Андроповского района", - сказали в ведомстве, добавив, что уже подняты восемь автомобилей.

По уточненным данным, без света в Андроповском районе остались 10 тыс. человек в 3 005 домах. В этом же районе ветром повреждены кровли двух домов. В селе Курсавка в дом ударила молния, произошло замыкание, но пожара не последовало. Также упали три дерева.