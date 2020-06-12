Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в газохранилище в Казани

ТАСС, 12 июня. Один человек погиб и трое ранены в результате взрыва сжиженного газа в наземном газохранилище в Казани. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На казанской кустовой базе ООО "Газпром сжиженный газ" произошел взрыв сжиженного газа в наземном газохранилище емкостью 100 кубометров. В результате погиб один человек и трое пострадали, - сказал собеседник агентства.

После взрыва возник пожар, ему присвоен четвертый номер сложности. Есть угроза распространения на другие емкости.

В свою очередь в пресс-службе МЧС России подтвердили, что взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров на территории газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". На месте ЧП работают 11 единиц пожарной и специальной техники. Группировка по тушению пожара увеличивается. В МЧС уточнили, что информация о ЧП поступила около 22:00.