МЧС увеличило группировку по тушению пожара на газораспределительной станции в Казани

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. МЧС увеличило количество пожарных, задействованных в борьбе с огнем на газораспределительной станции в Казани, где в пятницу вечером взорвался и загорелся наземный резервуар со сжиженным газом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"К тушению пожара привлечено 138 человек и 48 единиц техники", - сказали в МЧС. Ранее сообщалось, что на месте работают 11 единиц техники.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, пожарные пытаются не допустить распространения огня на соседние резервуары, всего на станции расположено 24 резервуара со сжиженным газом. "В горящем хранилище может находиться до 200 кубометров газа", - сказал источник.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану, угроза соседним строениям отсутствует, для тушения привлекается поезд. Идет охлаждение находящихся рядом цистерн.

По данным МЧС, взрыв и пожар произошли на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубометров на территории газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". Пожару присвоен четвертый номер сложности, существует угроза распространения огня на соседние емкости. В результате ЧП погиб один человек, трое пострадали.

В Минздраве Республики Татарстан сообщили ТАСС, что один из пострадавших госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. На месте работает бригада Республиканского центра медицины катастроф.