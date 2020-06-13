{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мужчина погиб в результате нападения медведя на севере Камчатки

Инцидент произошел, когда мужчина ловил рыбу на берегу реки Тигиль

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июня. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели мужчины во время рыбалки после нападения на него медведя, сообщается на сайте следственного управления СК России по Камчатскому краю.

"По материалам проверки, мужчина занимался рыбной ловлей на берегу реки Тигиль, когда на него напал медведь. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. Медведь отстрелен местными охотниками. Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий с целью установления всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Камчатская популяция бурого медведя достигает 16 тыс. особей. Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.

Тигиль - река на северо-западе полуострова. Располагается в 15 км от поселка с одноименным названием. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - около 550 км.

Теги
РоссияКамчатский край
Факельное горение зафиксировали на газораспределительной станции в Казани
Пожарные охлаждают рядом стоящие цистерны
Читать полностью