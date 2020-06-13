СМИ: армия и полицейские вытеснили демонстрантов из центра Бейрута

БЕЙРУТ, 13 июня. /ТАСС/. Спецподразделения армии и полиции восстановили в субботу контроль над центром ливанской столицы, применив гранаты со слезоточивым газом против активистов протестного движения. По данным Ливанского общества Красного Креста, в ходе вспыхнувших столкновений получили ранения не менее 11 человек. Силовики вытеснили демонстрантов с площади Риада Сольха возле правительственного дворца и расчистили проезд по эстакаде Ринг, которая соединяет мусульманские и христианские кварталы города. Восстановлено движение по основным автострадам к северу и югу от Бейрута.

Волнения в Бейруте и других городах начались в четверг, поводом для них стало рекордное падение обменного курса национальной валюты - с 3 900 до 6 000 ливанских фунтов за один доллар. В пятницу правительство технократов во главе с премьер-министром Хасаном Диабом объявило об экстренных мерах, которые будут приняты властями для стабилизации финансового положения. Прогнозы о возможной отставке главы Центробанка Ливана Риада Саляма на фоне массовых протестов населения не подтвердились.

Спикер парламента Набих Берри, который принял активное участие в посреднических усилиях между сторонами, сообщил журналистам во дворце Баабда, что после валютных интервенций рыночной курс национальной денежной единицы будет установлен на отметке 3 200 фунтов за один доллар.

Успокоило обстановку обращение патриарха Бишары Райи - главы маронитской церкви, к которой принадлежит большинство местных христиан. Он призвал демонстрантов не выходить за рамки цивилизованных протестов. "Церковь поддерживает справедливые народные требования, но при этом призывает прекратить насилие и акты вандализма, которые искажают имидж Ливана как культурной страны", - отметил патриарх. Он выразил убеждение, что ливанцы, на долю которых в прошлом выпадали тяжелые испытания, смогут преодолеть нынешний кризис и сохранить единство.