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Житель Камчатки попал в реанимацию после взрыва самогонного аппарата

Поврежден дом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 июня. /ТАСС/. Взрыв в жилом доме в городе Елизово на Камчатке произошел в субботу из-за самогонного аппарата. Один человек пострадал, повреждены два балкона и дверь в квартире, сообщили ТАСС в региональном управлении ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"По предварительной информации, в субботу один из жильцов дома в городе Елизово пытался запустить самогонный аппарат, установленный в ванной комнате. Он взорвался, повреждены входная дверь в квартиру и два балкона. Мужчина госпитализирован в реанимацию с ожогами", - сказал собеседник агентства.

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РоссияКамчатский край
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