Лесными пожарами в России охвачено почти 11 тыс. га леса

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Лесопожарные формирования в регионах РФ тушат 13 пожаров на площади около 11 тыс. га. Об этом сообщила в субботу пресс-служба федерального бюджетного учреждения "Авиалесоохрана".

"На 00:00 мск 13 июня на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади 10 903 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в пресс-релизе.

Пожары зафиксированы в девяти регионах РФ, самые крупные очаги действуют в Чукотском автономном округе (два пожара на площади 9 162 га) и Магаданской области (два пожара на 1 228 га). По одному-двум пожарам площадью от 1 га до 288 га зарегистрировано в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), Камчатском, Красноярском, Забайкальском краях, Карелии и Республике Алтай.

В пресс-службе также проинформировали, что за минувшие сутки в России был ликвидирован 31 лесной пожар общей площадью 795 га.

Особый противопожарный режим введен в 46 субъектах РФ, в том числе на всей территории Московской, Ленинградской, Астраханской, Волгоградской областей, Крыма, Калмыкии, ХМАО, Ставропольского края и Якутии.