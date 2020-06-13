МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Число преступлений, совершенных в России мигрантами в мае, сократилось почти на 11%. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-центре МВД.

"Вопреки высказанным рядом экспертов опасениям в условиях действия ограничительных мер не зафиксировано роста криминальной активности мигрантов. Более того, продолжает сохраняться противоположная тенденция. Иностранными гражданами в мае совершено на 10,9% меньше преступлений, чем год назад", - сказали в МВД.

В министерстве уточнили, что количество убийств, совершенных мигрантами, снизились на 20%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью - на 1,8%, грабежей - на 2,9%, разбоев - на 12,7%.

МВД в мае этого года выявило 12 преступлений, связанных с фейковой информацией, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

"В мае выявлено 12 преступлений по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), введенной в апреле текущего года и устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и здоровью граждан", - сказала она.

По данным МВД, число преступлений в России в мае в условиях пандемии сократилось на 5,6%.