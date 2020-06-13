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Взрыв на газораспределительной станции в Казани

Пожар на газораспределительной станции в Казани. Главное

© МЧС РФ/ТАСС

Взрыв произошел в здании операторной на газораспределительной станции в Казани. В связи с возникшим пожаром был введен режим ЧС.

  • Взрыв произошел около 22:00 мск 12 июня в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". 
  • В результате загорелся один из 24 резервуаров с газом объемом 170 кубометров, высота факельного горения достигала 50 м. Пожар локализовали в 10:40 мск 13 июня
  • Возникшему пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных. 
  • В результате ЧП один человек погиб и двое пострадали. Оба пострадавших госпитализированы с ожогами. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
  • К тушению привлекли 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Работает лаборатория по замеру ПДК вредных веществ, по данным за ночь на субботу, значения по углеводородам в пределах нормы.
  • Газ перекачивают в резервуарную емкость. 
  • Проводится охлаждение остальных резервуаров с газом. Угрозы населенным пунктам нет
  • На месте действует испытательная пожарная лаборатория для выяснения причин взрыва.
  • Прокуратура Московского района Казани проводит проверку по факту взрыва.
  • Следственные органы СК по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").
Теги
РоссияВзрыв на газораспределительной станции в Казани
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