Пожар на газораспределительной станции в Казани. Главное

Взрыв произошел в здании операторной на газораспределительной станции в Казани. В связи с возникшим пожаром был введен режим ЧС.
- Взрыв произошел около 22:00 мск 12 июня в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ".
- В результате загорелся один из 24 резервуаров с газом объемом 170 кубометров, высота факельного горения достигала 50 м. Пожар локализовали в 10:40 мск 13 июня.
- Возникшему пожару был присвоен четвертый номер сложности из пяти возможных.
- В результате ЧП один человек погиб и двое пострадали. Оба пострадавших госпитализированы с ожогами. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
- К тушению привлекли 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. Работает лаборатория по замеру ПДК вредных веществ, по данным за ночь на субботу, значения по углеводородам в пределах нормы.
- Газ перекачивают в резервуарную емкость.
- Проводится охлаждение остальных резервуаров с газом. Угрозы населенным пунктам нет.
- На месте действует испытательная пожарная лаборатория для выяснения причин взрыва.
- Прокуратура Московского района Казани проводит проверку по факту взрыва.
- Следственные органы СК по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").