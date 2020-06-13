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Взрыв на газораспределительной станции в Казани

Пожар на газораспределительной станции в Казани локализовали

ТАСС, 13 июня. Локализация пожара объявлена на газораспределительной станции в Казани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Татарстану.

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Пожар на газораспределительной станции в Казани. Главное

"Локализация объявлена в 10:40 мск", - уточнил собеседник агентства.

Взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу в здании операторной на газораспределительной станции ООО "Газпром сжиженный газ". В тушении участвуют 199 человек и 58 единиц техники, включая беспилотник. В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали, они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах").

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РоссияТатарстанВзрыв на газораспределительной станции в Казани
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