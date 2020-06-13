Два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Самарской области

ТАСС, 13 июня. Два человека получили травмы в результате жесткой посадки легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в субботу в экстренных службах региона.

"В районе аэродрома Бобровка совершил жесткую посадку самолет Як-52, принадлежащий местному аэроклубу. На его борту находились два человека, оба пострадали", - сказал источник.

Он добавил, что на земле жертв и разрушений нет. Среди версий аварии рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования.

В Главном управлении МЧС по региону подтвердили, что в Кинельском районе совершил жесткую посадку самолет Як-52. В результате происшествия погибших нет, травмированы два человека. К месту происшествия направлены оперативные службы.

В экстренных службах уточнили, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, а на борту были только пилоты.

В новость внесены изменения (11:57 мск) - добавлена информация после третьего абзаца.