В отношении преподавателя университета в Якутии возбудили дело о получении взятки

ТАСС, 13 июня. Следственное управление СК России по Якутии возбудило уголовное дело в отношении преподавателя Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова из-за получения взятки, подозреваемый задержан. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Установлено, что в декабре 2019 года и в период с марта по май 2020 года преподавателем лично получены денежные средства от студентов за сдачу экзаменов без фактического подтверждения усвоенных знаний по учетной дисциплине. Всего установлено 4 эпизода преступной деятельности", - говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. О размере взяток не сообщается.