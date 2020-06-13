Пожар на кустовой базе в Казани возник при сливе газа в стационарные цистерны

КАЗАНЬ, 13 июня. /ТАСС/. Возгорание с последующим взрывом на Казанской кустовой базе произошло в пятницу при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Об этом в субботу сообщила пресс-служба ООО "Газпром сжиженный газ".

"12.06.2020 в 21:56 мск в городе Казани по адресу: улица Северо-Западная, дом 10 на Казанской кустовой базе ООО "Газпром сжиженный газ" при сливе жидкой фазы сжиженного углеводородного газа из железнодорожных цистерн в стационарные произошло возгорание и последующий взрыв. Причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Как уточнила компания, в результате взрыва обрушилась операторная. Один человек погиб, двоих госпитализировали. Локализация пожара объявлена в субботу в 10:40 мск.

"Сотрудники ООО "Газпром сжиженный газ" оказывают всестороннее содействие работающим на месте представителям оперативного штаба главного управления МЧС РФ по Республике Татарстан и Казанского пожарно-спасательного гарнизона, следователям и следователям-криминалистам следственного комитета РФ по Республике Татарстан, а также сотрудникам Приволжского управления Ростехнадзора. Угрозы для жизни и здоровья жителей Казани нет", - говорится в сообщении.

Следственные органы СУ СКР по Татарстану возбудили уголовное дело по ст. 217 УК РФ ("Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах"). Прокуратура республики проводит проверку по факту инцидента.