Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Костромской области

ТАСС, 13 июня. Шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик погибли утром в субботу при пожаре в частном доме в поселке Маяк Костромской области. Причины возгорания устанавливаются, назначены экспертизы, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"Тела детей обнаружены, они погибли в результате пожара. Следователем СУ СК России по Костромской области назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших", - говорится в распространенном пресс-службой релизе.

В пресс-службе ГУ МЧС по Костромской области сообщили, что информация о пожаре в доме в поселке Маяк Вохомского района поступила 09:05 мск 13 июня, в 10:05 возгорание ликвидировали. По предварительной информации следователей, в одной из семей родители и трое детей смогли эвакуироваться, их шестилетняя дочь и четырехлетний сын не успели покинуть горящий дом.

Дом, в котором произошло возгорание, по данным пресс-службы администрации Костромской области, является двухквартирным, в нем проживали две семьи. "Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал подробно разобраться в причинах трагедии, оказать всю необходимую помощь пострадавшим семьям", - отметили в пресс-службе.