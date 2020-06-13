Трехлетний ребенок и его родители погибли при пожаре в Забайкалье

ЧИТА, 13 июня. /ТАСС/. Спасатели нашли тела трехлетнего ребенка и его родителей при тушении пожара дома в поселке Оловянная Забайкальского края, сообщил журналистам пресс-секретарь регионального следственного управления СК РФ Егор Марков.

"По данным следствия, сегодня около 15:00 [09:00 мск] в жилом двухквартирном доме, расположенном в поселке Оловянная, произошел пожар. При тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела 36-летнего мужчины, его 29-летней жены, а также трехлетнего ребенка", - сказал Марков.

На месте пожара работает следственно-оперативная группа, уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Как уточнили в пресс-службе, судебные медики не нашли на телах погибших признаков насильственной смерти. В качестве основной версии рассматривается несчастный случай от замыкания электропроводки.