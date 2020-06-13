В Рязани подозреваемый в хищении денег протаранил автомобиль Росгвардии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали в Рязани двоих подозреваемых в хищениях, один из них протаранил автомобилем машину правоохранителей, пытаясь скрыться. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

"Сотрудники рязанского СОБР совместно с оперативниками уголовного розыска полиции задержали на Солотчинском шоссе подозреваемых в серии хищений, совершенных на территории региона. Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле, протаранив блокировавший его служебный транспорт Росгвардии, но был задержан", - сказали в пресс-службе.

Никто из росгвардейцев не пострадал. Позже при досмотре автомобиля задержанных была обнаружена крупная сумма денег и электронные приборы для вскрытия автомобилей. Подозреваемые переданы полиции.